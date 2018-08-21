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Талибы* запустили ракету по резиденции президента

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 21 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Правоохранительные органы Афганистана заявили о ракете, запущенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по резиденции президента страны, сообщает 21 августа Associated Press.

В результате инцидента никто не пострадал. В резиденции президента Ашрафа Гани во время нападения проходила праздничная церемония.

Напомним, за последние месяцы боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно усилили свою активность. Нападение на город Газни продемонстрировало способность боевиков к координации масштабными операциями.

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