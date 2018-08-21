На Южном Урале устроят «танковую карусель»

Чебаркуль, Челябинская область, , 09:00 — REGNUM Танкисты отработают современные методики ведения боя, включая «танковую карусель», в рамках учений на Чебаркульском полигоне под Челябинском. Об этом 21 августа сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Учения пройдут в рамках внезапной проверки боеготовности. В них задействуют более 6 тыс. военнослужащих и 1,1 тыс. единиц военной техники, включая десятки танков Т-72Б3.

«Танковой каруселью» называют способ ведения боя, при котором боевые машины по очереди выдвигаются из укрытий, стреляют по противнику и возвращаются на исходную позицию. Противник в таком случае не может оперативно отвечать на атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина с 20 по 25 августа в войсках Центрального и Восточного военных округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности.

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