Россия намерена активно развивать военное сотрудничество с Египтом — Шойгу

Москва, , 08:57 — REGNUM Российская Федерация заинтересована в военном сотрудничестве с Египтом для усиления боевых возможностей двух стран в борьбе с террористическими угрозами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с терроризмом, а Египет был и остается важнейшим партнером России в укреплении безопасности и стабильности на севере Африки.

«Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество», — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны добавил, что Москва готова делиться с Каиром опытом борьбы с терроризмом, который был получен Воздушно-космическими силами РФ в Сирии.

Напомним, визит главы минобороны Египта Мухаммеда Ахмеда Заки в Россию продлится несколько дней. Заки также намерен посетить военно-технический форум «Армия-2018», который открывается сегодня, 21 августа.

Стоит отметить, что в Египте офицеры вооруженных сил фактически являются правящей элитой. В июне в Египте сменилось правительство. Заки, который ранее командовал президентской гвардией, стал министром обороны.

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