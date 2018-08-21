Верховный суд Якутии решил снять с выборов кандидата в депутаты Госсобрания

Якутск, , 09:04 — REGNUM Претендент на место в парламенте Якутии, самовыдвиженец и заместитель гендиректора ООО «Строительный рынок» Иван Данилов, скорее всего, будет отозван с выборов. Решение о признании его регистрации незаконной принял 20 августа Верховный суд Якутии по иску оппонента, кандидата в народные избранники от «Справедливой России» Феликса Антонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта инстанции. Оба кандидата баллотировались в депутаты по Гагаринскому одномандатному округу.

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Причиной обращения с иском в Верховный суд республики стало непредоставление Иваном Даниловым в избирком сведений о наличии или отсутствии у него обязательств имущественного характера, уточняет ИА SakhaLife. Инстанция признала правомерность требований истца.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Якутии, решение об отмене регистрации Ивана Данилова пока не принято — постановления Верховного суда республики обычно поступают в избирательную комиссию в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Госсобрания Якутии жители региона будут выбирать 9 сентября. Выбрать предстоит 70 депутатов: 35 по партспискам и 35 по одномандатным округам.