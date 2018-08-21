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Ким Чен Ын назвал северокорейских чиновников безответственными

Политика

Заявление было сделано во время посещения медицинской фабрики

Ким Чен Ын назвал северокорейских чиновников безответственными
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 21 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал государственную систему здравоохранения, сообщает 21 августа Agence France-Presse.

Посещая фабрику по производству медицинских изделий, глава государства назвал работу чиновников системы здравоохранения безответственной.

Напомним, в последние месяцы руководство КНДР уделяет значительное внимания экономике и социальной сфере. Лидер страны регулярно посещает промышленные объекты и фабрики по всей стране.

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Экономика КНДР
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