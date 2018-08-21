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Пенсионную систему Совфед обсудит 17 сентября

Политика

Пройдут парламентские слушания

Пенсионную систему Совфед обсудит 17 сентября
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Совет Федерации РФ

Москва, 21 августа 2018, 08:46 — REGNUM  Совфед 17 сентября проведет парламентские слушания на тему пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом сообщил глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Предполагается, что в слушаниях примут участие члены Совфеда, руководство Минтруда и Минфина. Предстоит обсудить предложения, которые поступают в верхнюю палату парламента из регионов.

«Мы подготовим свои предложения ко второму чтению пакета пенсионных законов», — сказал также Рязанский.

Сегодня, 21 августа, в Госдуме пройдут парламентско-общественные слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. Инициатива правительства повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 лет до 63 вызвала широкий резонанс. Законопроект Госдума приняла в первом чтении 19 июля голосами «Единой России». Профильный комитет Госдумы по труду и социальной политике ждет до 24 сентября поправки к законопроекту о пенсионной системе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме пройдут слушания по пенсионному законодательству

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