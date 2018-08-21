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В Израиле после срочной службы оружие заберут домой

Политика

Новые правила нацелены на повышение уровня безопасности в израильском обществе, пояснили в министерстве внутренней безопасности

Тель-Авив, 21 августа 2018, 08:44 — REGNUM  Израильские офицеры и военнослужащие сержантского состава, окончив срочную службу, вправе забрать оружие с собой. Соответствующие поправки в инструкцию о выдаче лицензии на оружие утвердил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, говорится в распространенном сообщении ведомства.

Прежде за резервистами сохранялась лицензия, теперь они вправе хранить у себя и само оружие. Новые правила нацелены на повышение уровня безопасности в израильском обществе, пояснили в МВБ.

На сегодняшний день оружие есть у почти 145 тыс. жителей Израиля без учета тех, кто вооружен по долгу службы. Так как в Израиле действует всеобщий призыв, число гражданского населения, имеющего оружие, значительно вырастет.

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