Из Сирии в Чечню вернулись 200 полицейских Минобороны

Грозный, , 08:35 — REGNUM В Чечню после выполнения специальных задач в Сирии вернулись сотрудники военной полиции Минобороны России. К месту постоянной дислокации прибыли 200 военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 21 августа в министерстве. В Сирии российские военные охраняли гражданские объекты, сопровождали гуманитарные грузы и обеспечивали безопасность гуманитарных коридоров.

На аэродроме в городе Моздоке самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военными полицейскими на борту встречали представители руководства Минобороны России и округа, местных властей, сослуживцы. Во встрече принимали участие также ветераны, родные и близкие.

Заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев отметил, что военные из Чечни, выполняя свои обязанности в условиях, сопряженных с риском для жизни, справились с ними успешно.

Личный состав получил благодарность от командования за мужество и высокий профессионализм. Наиболее отличившимся были вручены государственные и ведомственные награды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля из Сирийской Арабской Республики вернулся батальон военной полиции из Дагестана. Военные прибыли к месту своей постоянной дислокации в город Буйнакск.