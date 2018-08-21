Барзани провел встречу с представителем США в коалиции по борьбе с ИГИЛ*

Багдад, , 08:25 — REGNUM Специальный представитель США в коалиции, занимающейся борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке Бретт Макгерк провел встречу с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзаним, сообщает 21 августа Kurdistan.ru.

Стороны обменялись мнениями относительно политических событий, происходящих в государстве, в том числе формирования нового кабинета министров.

Напомним, недавние парламентские выборы в Ираке завершились победой шиитских политических партий, однако результаты голосования вызвали недовольство среди оппозиционных сил, что привело к частичному пересчету бюллетеней, что, впрочем, не сильно повлияло на итоговый результат.

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