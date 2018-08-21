Назначен врио начальника ГУ МЧС по Томской области

Томск, , 08:22 — REGNUM Временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС России по Томской области назначен полковник внутренней службы Олег Еременко. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 августа, в областном главке МЧС.

Соответствующий приказ подписал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Уточняется, что до нового назначения Олег Еременко являлся первым замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до Еременко ГУ МЧС России по Томской области возглавлял Михаил Бегун. В июле 2018 года его задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении Бегуна было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. 26 июля экс-начальника областного главка МЧС арестовали.

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Справка: Олег Еременко родился 10 июня 1970 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2005 году — Восточно-Сибирский институт МВД России. Трудовой путь начал в 1991 году в городе Барнауле (Алтайский край). С декабря 2015 по август 2018 года являлся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.