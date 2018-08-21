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Президент Анголы отправляется на переговоры с Ангелой Меркель

Политика

Это уже третий визит Жоау Лоуренсу в Германию за год с момента вступления в должность президента

Президент Анголы отправляется на переговоры с Ангелой Меркель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Луанда, 21 августа 2018, 08:17 — REGNUM  Президент Анголы Жоау Лоуренсу 21 августа отправляется в Германию с официальным двухдневным визитом, сообщает агентство Prensa Latina.

Этот визит станет третьим для Лоуренсу за год его пребывания на посту президента Анголы. Лоуренсу примет участие в открытии VII анголо-германского экономического форума. В повестку встречи входят переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Две страны поддерживают коммерческий обмен объемом в €500 млн в год, значительную часть которого составляет продажа ангольской нефти. Накануне Германия обязалась увеличить присутствие своего бизнеса в этой африканской стране.

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