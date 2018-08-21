Самолеты Су-35С и Су-34 переброшены в Сибирь из Хабаровского края

Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM Перелет из Хабаровского края в Бурятию и Забайкалье выполнили самолеты Су-35С и Су-34 в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Более десяти новейших истребителей Су-35С перебазированы на аэродром в Бурятии. Многоцелевые бомбардировщики Су-34 переброшены в Забайкалье, уточнили в ведомстве.

Проверка боеготовности стартовала 20 августа. Боевые машины преодолели более 2 тыс. км, выполняя во время полета различные задания в парах и звеньях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности, начавшейся в частях и соединениях ЦВО и ВВО, а также в частях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Соответствующий приказ отдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин.

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