Первая леди США объявила о поездке в Африку без Трампа

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Супруга президента Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп объявила о своей поездке в Африку, сообщает The New York Times.

Отмечается, что первая леди США посетит несколько африканских стран в октябре 2018 года без мужа. По ее словам, она хочет ознакомиться с проблемами проживающих там детей и узнать о культуре и истории стран Африки.

Какие именно страны планирует посетить супруга американского лидера, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи соцсетей выдвинули разные версии о том, почему первая леди США Меланья Трампвнезапно изменилась в лице после рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным.

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