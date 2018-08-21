МИД Франции: гуманитарная деятельность – основа внешней политики

Париж, , 08:05 — REGNUM МИД Франция напоминает, что гуманитарная деятельность является основой ее внешней политики.

Центр кризисов и поддержки Франции, который отметил свое десятилетие, играет решающую роль в области гуманитарной помощи, стабилизации и посткризисной поддержки.

Франция высоко ценит труд гуманитарных работников, которые зачастую, рискуя своей жизнью, помогают нуждающимся людям. Персонал с мужеством и самоотверженностью принимает необходимые меры для облегчения страданий жертв вооруженных конфликтов, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

Перед лицом растущего кризиса и его более сложного характера потребность в гуманитарной помощи неуклонно возрастает.

Гуманитарная стратегия 2018−2022 годов предусматривает утроение взносов за этот период до 500 млн евро в год.

19 декабря 2017 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подписал двенадцать соглашений о партнерстве в области гуманитарной помощи с несколькими компаниями, деловыми фондами и ассоциациями, работающими на международном уровне.

Напомним, ежегодно 19 августа, во всем мире отмечается день гуманитарной помощи, который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 2008 года.