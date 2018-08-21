США ищут нового премьер-министра Ирака

Багдад, , 08:00 — REGNUM Представитель иракской партии «Дава», возглавляемой бывшим лидером страны Нури аль-Малики, заявил, что США оказывают давление на политические фракции с целью оставить у власти премьер-министра Хейдара аль-Абади, сообщает 21 августа Kurdistan.ru.

«Соединенные Штаты Америки ищут премьер-министра, который будет им близок и в то же время враждебен Ирану», — отметил советники Малики Сами Аскари, имея в виду в первую очередь кандидатуру Абади.

Напомним, шиитские партии Ирака, пользующиеся поддержкой большинства населения страны, ориентируются на Иран, однако после того, как США ввели против Исламской Республики санкции, Багдад согласился их выполнять.

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