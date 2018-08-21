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Сальвадор и Тайвань разорвали дипломатические отношения

Политика

Власти Тайваня обвинили Китай в «долларовой дипломатии» и «попытках перехватить союзников страны»

Сан-Сальвадор, 21 августа 2018, 07:45 — REGNUM  Президент Сальвадора Санчес Серен заявил, что правительство страны решило разорвать дипломатические отношения с Тайванем и налаживать связи с Китаем, сообщает 21 августа Reuters.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Сальвадора Карлос Кастенда подписали документ об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

В свою очередь власти Тайваня обвинили Китай в «долларовой дипломатии» и «попытках перехватить союзников страны» с помощью обещаний и финансовой поддержки и объявили о разрыве дипотношений с Сальвадором.

Напомним, обострение отношений Тайваня с КНР началось после того, как представитель Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, выступающая за независимость от Китая, стала президентом Тайваня в мае 2016 года.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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