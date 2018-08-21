Кандидат в президенты Бразилии Лула увеличивает отрыв от конкурентов

Бразилиа, , 07:47 — REGNUM Заключенный кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва увеличил свой рейтинг поддержки, как показывает опрос бразильского Института общественного мнения и статистики (Ibope). Об этом сообщает агентство Prensa Latina 21 августа.

Кандидат от Партии трудящихся Лула предварительно получает 37% голосов, его ближайший соперник от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару — 18%. Как и ранее, третье место остается за Мариной Сильвой от партии «Сеть устойчивого развития» — 6%. Поддержка Лулы эквивалентна суммарной поддержке пяти его ближайших конкурентов.

Против всех при участии Лулы в списке кандидатов будут голосовать 16% избирателей, без его имени — 29%. Если Лула не будет допущен до участия в выборах, процент уровень поддержки Болсонаро и Сильвы увеличивается соответственно до 20% и 12%.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Бразилии добивается дисквалификации Лулы как кандидата в президенты на выборах, которые пройдут в октябре. Экс-президент Бразилии (2003−2010) отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег. В период своего президентства Лула сам издал указ, запрещающий осужденным баллотироваться в президенты.

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