Подразделения ВДВ из нескольких регионов России были подняты по тревоге

Москва, , 07:39 — REGNUM В рамках внезапной проверки боеготовности частей и соединений Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО) военнослужащие трёх соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России были подняты по тревоге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в состав поднятой по тревоге группировки вошли десантники из Ульяновска, Бурятии и Приморья, а также личный состав и специальная техника отдельного полка связи ВДВ из Московской области. В военном ведомстве сообщили, что в манёврах будут принимать участие новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в частях и соединениях ЦВО и ВВО, а также в частях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации по приказу Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.

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