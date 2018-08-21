Почётное консульство Украины открыли в Хорватии с ошибкой в названии

Загреб, , 07:38 — REGNUM В Хорватии начало действовать почётное консульство Украины. Торжественное открытие состоялось накануне, 20 августа, в городе Сплит. Однако не обошлось без казусов.

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На табличке дипломатического представительства Украины название страны написали с грамматической ошибкой — в неправильном склонении. Это видно на снимке, который опубликовал в Facebook почётный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич. У входа в офис написано «Почётное консульство УкраинА в Хорватии», хотя должно быть УкраинЫ. При этом надпись на хорватском языке выполнена грамотно.

На торжественной церемонии открытия консульства присутствовала супруга президента Украины Марина Порошенко, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава украинского МИД Павел Климкин, а также мэр Сплита Андро Крстулович-Опара. При этом ошибку в названии, вероятнее всего, они не заметили.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря почётное консульство Украины в Австралии было впервые открыто в Сиднее. Почётным консулом был назначен Ярослав Дума, ранее возглавлявший украинскую диаспору в Сиднее и являющийся членом Сиднейского ротари-клуба. Отмечалось, что консульство планирует вести работу по налаживанию бизнес-отношений между Украиной и Австралией, а также по развитию культурного и экономического сотрудничества. Год назад Украина открыла почётное консульство в Иракском Курдистане.