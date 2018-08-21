Ким Чен Ын подверг критике систему здравоохранения в КНДР

Пхеньян, , 07:37 — REGNUM Система здравоохранения в КНДР практически не демонстрирует развития в сравнении с другими областями экономики. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщает 21 августа агентство ЦТАК.

Посещая завод медицинского оборудования Мёхянсан, северокорейский лидер отметил скачкообразное развитие других сфер экономики, произошедшее за последние годы. Область здравоохранения с каждым днем отстает всё больше, при этом попыток развития в ней не наблюдается, сказал он.

Глава государства заявил, что партия поставила под вопрос ситуацию в сфере здравоохранения, отмечает агентство. Деятельность по укреплению материально-технической базы в области здравоохранения не ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ким Чен Ын объявил о новой стратегии КНДР, которая предполагает отказ от ядерных и ракетных испытаний и упор на развитие экономики.

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