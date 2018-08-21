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Gallup: свыше половины граждан США — за примирение с Россией

Политика

Примерно 78% граждан США уверены, что Москва вмешивалась в американские выборы президента в 2016 году

Вашингтон, 21 августа 2018, 07:36 — REGNUM  Более половины американских граждан выступают за политику смягчения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Gallup.

Согласно данным социологического исследования, 58% граждан США считают, что важно попытаться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Росиией. Только 36% уверены, что США должны и далее предпринимать «жёсткие дипломатические или экономические меры» для давления на Россию.

Примерно 78% граждан США уверены, что Москва вмешивалась в американские выборы президента в 2016 году, 16% не верят в такое вмешательство.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса «Левада-центра», большинство граждан России считают наиболее близкими друзьями и союзниками РФ Белоруссию, Китай и Казахстан, а наибольшую угрозу для России, по их мнению, представляют США и Украина.

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Российско-американские отношения
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