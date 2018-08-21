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Сирийские курды готовят операцию против ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 21 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Повстанцы из Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдов, готовятся к наступлению на позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 августа Kurdistan.ru.

Курды сконцентрируются на провинции Дейр-эз-Зор, где террористы занимают несколько районов. В общей сложности в руках боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится порядка 3% сирийской территории.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о себе в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии. Благодаря усилиям ВКС России активность группировки значительно сократилась.

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Война в Сирии
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