Сирийские курды готовят операцию против ИГИЛ*

Дамаск, , 07:31 — REGNUM Повстанцы из Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдов, готовятся к наступлению на позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 августа Kurdistan.ru.

Курды сконцентрируются на провинции Дейр-эз-Зор, где террористы занимают несколько районов. В общей сложности в руках боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится порядка 3% сирийской территории.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о себе в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии. Благодаря усилиям ВКС России активность группировки значительно сократилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва и Эр-Рияд настроены на активный политический диалог