Глава Франции приветствует мужество греческого народа во время кризиса

Париж, , 07:32 — REGNUM На своей странице в Twitter глава Франции Эммануэль Макрон высоко оценил «мужество и достоинство» греческого народа во время экономического кризиса, сообщает Europe1.

«Отказ от плана поддержки сегодня сигнализирует греческому народу о выходе из кризиса, который Греция встретила с мужеством и достоинством», — заявил президент Франции.

Сообщение связано с тем, что Греция официально вышла из третьего плана финансовой помощи, такого же строгого, как и предыдущие, с которыми Греция жила с 2010 года.

Получив в общей сложности от своих кредиторов (МВФ, ЕС и ЕЦБ) 289 млрд евро по кредитам в трех программах (2010, 2012 и 2015 гг.), Греции пришлось провести серию реформ, которые заставили ее потерять четверть своего ВВП за восемь лет. Финансовый кризис в Греции сопровождался взрывом безработицы, который остается на уровне 20% после достижения своего максимума в 27,5% в 2013 году.

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