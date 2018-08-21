Выборы новосибирского губернатора: члены УИК начали поквартирный обход

Новосибирск, , 07:26 — REGNUM Участковые избирательные комиссии Новосибирской области приступили к работе. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Всего на выборах губернатора региона будут работать 2 002 ИУК, в том числе 16 из них будут образованны в местах временного пребывания избирателей.

«Сейчас перед участковыми комиссиями стоит главная задача — обеспечить максимальное информирование избирателей о дате голосования и возможности подачи заявления о голосовании по месту нахождения граждан региона. Для этого с 20 по 27 августа 2018 года члены участковых комиссий проведут поквартирный (подомовой) обход избирателей», — говорится на сайте новосибирского избиркома.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, информационные листовки с приглашением на досрочные выборы главы области и разъяснением, как и где можно проголосовать 9 сентября, уже раздаются возле станций метрополитена Новосибирска и разносятся по почтовым ящикам.

Из выходных данных следует, что листовки изготовлены по заказу избирательной комиссии Новосибирской области в количестве 1,5 млн штук.

С 29 августа начнут работать пункты приёма заявлений о голосовании по месту нахождения избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирский облизбирком через сайт госзакупок объявил аукцион на изготовление бланков для повторного голосования на досрочных выборах губернатора.

Напомним, что в качестве кандидатов на досрочные выборы главы Новосибирской области, которые пройдут 9 сентября 2018 года, зарегистрированы Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Георгий Михайлов («Народный Альянс»), Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Андрей Травников («Единая Россия»). Выборы назначены после того как 6 октября Владимир Городецкий был отправлен в отставку с поста губернатора региона. Врио главы области в тот же день назначен теперь уже экс-мэр Вологды Андрей Травников.

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