Миссию ОБСЕ не допустили к задержанному в Херсоне танкеру «Механик Погодин»

Херсон, Украина, , 07:20 — REGNUM Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли попасть на заблокированный в порту Херсона на Украине российский танкер «Механик Погодин». Вход на судно им заблокировал мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Украины.

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«17 августа СММ следила за сообщениями о танкере «Механик Погодин» […]. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником СБУ, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту»,— говорится в отчёте миссии.

СММ будет следить за этой ситуацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, танкер «Механик Погодин» оказался заблокирован в порту Херсона 10 августа. Экипаж состоит из 12 человек, все они — граждане РФ. Судно задержали из-за присутствия его владельца в санкционных списках совета нацбезопасности и обороны Украины. «Механик Погодин» полностью готов к отплытию, 17 августа экипаж в третий раз подал заявку на отход, однако со стороны портовых властей ответа не последовало. А на следующий день стало известно, что судно задержано на три года. По факту незаконного удержания судна в порту Херсон капитан «Механика Погодина» подал протест в адрес портовых властей, а также пограничной и таможенной службы. Ранее экипаж судна предотвратил несколько попыток групп лиц, которые представились сотрудниками СБУ и украинской пограничной службы, провести на борту проверку, при этом не объяснив её цели.

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