Наина Ельцина назвала «бредом» слова Руцкого о её муже

Москва, , 07:16 — REGNUM В ответ на заявления Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова о том, что в дни августовского путча 1991 года Борис Ельцин намеревался скрыться на территории посольства США в Москве вдова первого президента России Наина Ельцина заявила, что «бреду» Руцкого и Хасбулатова нельзя верить. Заявление Ельциной опубликовано 20 августа на сайте «Ельцин-центра».

По словам супруги предшественника действующего президента России, она ознакомилась с высказываниями Руцкого и Хасбулатова лишь по просьбам журналистов, поскольку она считает, что обоим политическим деятелям «давно нет веры» из-за совершенного ими предательства.

Также Ельцина сообщила, что сотрудники службы безопасности действительно планировали эвакуировать её мужа в дни ГКЧП в случае штурма Белого дома на территорию американской дипмиссии, однако тот «категорически отказался».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Руцкой заявил, что во время событий 1991 года первый президент России Борис Ельцин ушел в «трехсуточный запой» и пытался сбежать в посольство США.

Читайте также: Руцкой рассказал о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча