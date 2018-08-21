Прокуратура: В деле «Нового величия» подстрекателей не было

Москва, , 06:13 — REGNUM Подстрекательств в уголовном деле в отношении членов экстремистской организации «Новое величие» не было, со ссылкой на московскую прокуратуру передает РБК.

Уточняется, что московское надзорное ведомство не нашло повода для реагирования на действия правоохранительных органов в деле против членов «Нового величия».

Напомним, запрос в прокуратуру направил в июне депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) с целью проверить, не подстрекала ли полиция членов «Нового величия» к противоправным действиям.

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