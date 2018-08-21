Трамп не собирается уступать по делу задержанного в Турции пастора

Вашингтон, , 06:02 — REGNUM США не собираются идти на уступки по делу задержанного в Турции американского пастора Эндрю Брансона, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

«Я считаю очень прискорбным то, что Турция вытворяет. Я думаю, они совершают ужасную ошибку. Никаких уступок здесь быть не может», — заявил он.

При этом Трамп отметил, что совершенно не беспокоится насчет причиненного Турции ущерба, вызванного увеличением пошлин на импорт стали и алюминия, а также обвалом турецкой лиры.

Он также подчеркнул, что Турция якобы согласилась освободить Брансона в ответ на освобождение гражданки Турции, которая была задержана в Израиле. Трамп заявил, что свою часть сделки он выполнил, а теперь дело за Турцией.

«Я ее вызволил для него (Раджепа Тайипа Эрдогана — прим. ИА REGNUM ). И я жду, когда он освободит невиновного, чудесного человека, замечательного пастора и великого христианина из Турции», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США не остановится ни перед чем в деле освобождения задержанного в Турции пастора Эндрю Брансона.

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