Глава КНР встретился с высокопоставленным деятелем Компартии Вьетнама

Пекин, , 05:43 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин встретился членом Постоянного комитета Секретариата Компартии Китая Чан Куок Вуонгом в Пекине, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

«Мы готовы работать с Вьетнамом над обсуждением стратегических вопросов и укреплением двусторонних отношений», — заявил председатель Си, отметив, что в 2018 году Китай и Вьетнам отмечают десятилетие всестороннего стратегического партнёрства, которое принесло свои плоды в ближней и долгосрочной перспективе.

Вуонг, в свою очередь, поздравил Китай с успешным проведением 19-го съезда КПК, который прошел в 2017 году, а также высокого оценил тот вклад, что осуществляет Китай ради мира и стабильности в регионе и мире. При этом, Вьетнам высоко ценит традиционную дружбу с Китаем и готов развивать двусторонние отношения.

Отметим, что несмотря на общность коммунистической идеологии, фактически Вьетнам и Китай являются странами-конкурентами в бурно модернизирующемся азиатском регионе. Конкуренция их также выражается в наличии территориальных споров в Южно-Китайском море.

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