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Жена Порошенко приехала в Хорватию на открытие консульства

Политика

Консульство открыто в городе Сплит

Жена Порошенко приехала в Хорватию на открытие консульства
Иллюстрация: Croatia.mfa.gov.ua
Марина Порошенко на церемонии открытия украинского консульства в Сплите

Сплит, Хорватия, 21 августа 2018, 05:42 — REGNUM  Жена украинского президента Марина Порошенко приехала на открытие консульства Украины в Хорватии, передает Russia Today.

Уточняется, что ведомство открыто в городе Сплит (Хорватия). Комментируя это событие, почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич заявил, что «это великий день». Он также написал в Twitter «Слава Украине и Хорватии».

Напомним, год назад Украина открыла почетное консульство в Иракском Курдистане, а в середине декабря в Сиднее (Австралия).

В январе департамент консульской службы украинского МИД заявил, что украинские визы смогут получить иностранцы из еще восьми стран, в которых откроется десять новых украинских визовых центров.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина открыла почетное консульство в Иракском Курдистане

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