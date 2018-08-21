В Кузбассе стартовали Дни Москвы

Кемерово, , 05:42 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 21 августа, стартуют Дни Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В столицу Кузбасса прибудет официальная делегация правительства столицы. Вечером на площади Советов в городе Кемерово состоится церемония открытия, на котором выступит Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

В рамках Дней Москвы в Кузбассе запланированы мероприятия для профессиональных сообществ Кемеровской области и деловая программа. В Кузбасской торгово-промышленной палате состоится встреча с руководством Московской ТПП и предпринимателями, пройдёт В2В-сессия. Планируется подписать Конвенцию о присоединении Кузбасской ТПП к совету руководителей ТПП городов — центров деловой активности Евро-Азиатского пространства. А руководители и участники народных фольклорных коллективов смогут поучаствовать в вокальном мастер-классе от Надежды Бабкиной.

Сегодня же в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества запланирована деловая встреча по обмену опытом с подписанием соглашения с московской Центральной городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара.

О том, что в Кузбассе пройдут Дни Москвы врио губернатора региона Сергей Цивилёв и мэр Москвы Сергей Собянин договорились ещё во время Петербургского международного экономического форума — 2018. На ПМЭФ они подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и договорились в рамках обмена опытом обратить внимание на такие сферы как архитектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, здравоохранение, образование и наука, культура, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

Завтра, 22 августа, пройдут круглые столы, совместные совещания. Московские предприниматели посетят предприятия территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк», а также предприятия Калтана и Осинников.