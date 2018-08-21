Москва и Эр-Рияд настроены на активный политический диалог

Москва, , 04:56 — REGNUM Власти России и Саудовской Аравии настроены на активный политический диалог, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Заявление сделано по итогам встречи заместителя российского министра иностранных дел Михаила Богданова с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Бен Халедом Кримли. Переговоры состоялись 20 августа в Москве.

На переговорах обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, в том числе проблемы Сирии, Йемена и стран Персидского залива.

«При этом был подтвержден взаимный настрой Москвы и Эр-Рияда на дальнейшее развитие многоплановых российско-саудовских связей, включая поддержание активного политического диалога», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время по теме Сирии активно высказываются в Белом доме. Американский президент Дональд Трамп сказал, что США не должны покидать Сирию, при этом 18 августа он заявил о прекращении финансовой помощи этой стране на восстановление и развитие.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал, кто будет помогать Сирии вместо США