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Член секретариата КПК принял в Пекине японскую делегацию молодых политиков

Политика

Лидеры двух стран достигли важного консенсуса в вопросе улучшения и развития двусторонних отношений в духе договора о мире и сотрудничестве между странами, заключенного 40 лет назад

Пекин, 21 августа 2018, 03:53 — REGNUM  Член Секретариата Компартии Китая и глава рабочего департамента Объединенного рабочего фронта Компартии Китая Йоу Цянь встретился в Пекине с внепартийной делегацией молодых японских политиков, возглавляемой членом японской политической партии Комэйто Кийохико Тоямой, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

По словам Йоу, в 2018 году отмечается 40-летний юбилей подписания китайско-японского договора о мире и дружбе. Лидеры двух стран достигли важного консенсуса в вопросе улучшения и развития двусторонних отношений в духе этого договора. Китайская сторона намерена поддерживать дружественные обмены с ключевыми японскими политическими партиями, наращивая взаимное политическое доверие и обеспечивая позитивный вклад в улучшение и развитие китайско-японских отношений. Слова Йоу нашли одобрение со стороны Тоямы.

Напомним, что 12 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Синдзо Абэ обменялись поздравительными телеграммами по случаю 40-летия со дня подписания китайско-японского договора о мире и дружбе.

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Китайско-японские отношения
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