Си Цзиньпин выразил скорбь в связи с кончиной «друга Китая» Кофи Аннана

Пекин, , 03:38 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свои соболезнования Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи со смертью одного из его предшественников на посту Кофи Аннана, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

В своей телеграмме председатель Си выразил скорбь по усопшему и выразил соболезнования его семье и всей Организации Объединенных Наций. По словам Си, Аннан был старым другом Китая, а отношения между Китаем и ООН сильно укрепились за годы его председательства. По словам Си, Аннан был известен, как человек, посвятивший себя делу продвижения многосторонности в политике и расширения влияния ООН на благо мира и развития. Он также многое сделал для Африки.

Напомним, что 7й Генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан скончался 18 августа в Швейцарии в одном из госпиталей после продолжительной болезни на 81 году жизни. Он возглавлял ООН с 1997 по 2006 год. Глава МИД России Сергей Лавров, а также президент России Владимир Путин также выразили свои соболезнования в связи с кончиной Аннана.

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