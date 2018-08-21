Китайский премьер пообещал пакистанскому коллеге всестороннюю поддержку

Пекин, , 03:25 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел телефонные переговоры со своим пакистанским коллегой Имран Ханом, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Ли поздравил Хана с занятием должности премьер-министра Пакистана. По его словам, страны в течение длительного времени переживают период хороших отношений. Китай продолжит поддержку Пакистана в деле защиты его национальной безопасности, стабильности и развития, развивая при этом всестороннее стратегическое партнерство во имя развития, мира и стабильности.

Отдельной темой для переговоров стал экономический коридор Китай — Пакистан в рамках китайской инициативы «Нового шелкового пути», создание которого, по словам Ли, твердо поддерживается обеими сторонами. Имран Хан, в свою очередь, отметил прочную дружбу с народом Китая, а также вспомнил, что Китай всегда стоял на стороне Пакистана в трудные моменты его истории. Новое пакистанское правительство намерено лишь сделать отношения с Китаем прочнее прежних.

Напомним, что 16 августа состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с председателем сената Пакистана Садиком Сенджани, в рамках которой Ван заявил о том, что Китай продолжит поддерживать Пакистан после недавних всеобщих парламентских выборов, прошедших в стране. Победу на них одержала партия Техрик-е-Инсаф («Движение за справедливость»), возглавляемая Имран Ханом.

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