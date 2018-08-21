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Трамп хочет от России чего-нибудь хорошего, чтобы снять санкции

Политика

Например — уступок по Сирии и Украине

Вашингтон, 21 августа 2018, 02:29 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп назвал условия для отмены санкций против России в интервью агентству Reuters.

Трамп заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки вопрос снятия санкций не поднимался, однако обсуждались вопросы безопасности на Ближнем Востоке, ситуация на Украине и вопросы строительства газопровода «Северный поток — 2».

Трамп заявил, что готов ослабить действие санкций в обмен на желание Москвы пойти навстречу Вашингтону по вопросам Сирии и Украины.

«Я бы рассмотрел этот вопрос, если бы они сделали что-нибудь хорошее для нас. А без этого я даже не собираюсь этот вопрос рассматривать», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал новый пакет антироссийских санкций со стороны США недружественными и незаконными действиями американской администрации. По его словам, подобные шаги принесут вред международной торговле.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: новый пакет санкций США — «недружественные и незаконные меры»

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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