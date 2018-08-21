Опубликованы материалы уголовного дела о покушении на Ленина

Москва, , 02:08 — REGNUM Президентская библиотека РФ опубликовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина 30 августа 1918 года, совершенном Фанни Каплан.

На сайте библиотеки появились отсканированные страницы дела, охватывающие период с 30 августа по 18 сентября 1918 года и содержащие показания свидетелей, фотографии инсценировки картины покушения, информацию о здоровье Ленина.

Напомним, 30 августа 1918 года на заводе Михельсона состоялся митинг рабочих, на котором выступал Владимир Ленин. После окончания митинга во дворе завода в него выстрелила Фанни Каплан. Каплан была тут же арестована на трамвайной остановке недалеко от завода. После расследования Каплан была расстреляна 3 сентября 1918 года.

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