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Меркель поговорила с Порошенко о разных вещах

Политика

Порошенко проинформировали о переговорах с Путиным

Киев, 21 августа 2018, 01:08 — REGNUM  Ряд актуальных тем обсудили в ходе телефонных переговоров федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Переговоры состоялись 20 августа. Одной из обсуждаемых фигур стал российский президент Владимир Путин, о результатах минувших переговоров с которым в Германии канцлер «проинформировала» украинского партнера.

«Глава украинского государства призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживаются на территории России и оккупированных ею территориях», — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

В украинской администрации также отметили, что лидер страны обсуждал с Меркель тему миротворческой миссии ООН в Донбассе. Также оба политика коснулись в беседе двусторонних отношений Украины и Германии.

Напомним, Порошенко настаивает на том, чтобы на территорию Донбасса были введены миротворцы ООН. Договоренности по этому вопросу не достигнуто, поскольку такой подход не устраивает Москву — участницу «нормандского» формата.

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