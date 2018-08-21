Демократы США заподозрили Болтона в связях с Бутиной

Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Помощника американского президента Джона Болтона заподозрили в связях с арестованной в США гражданкой России Марией Бутиной, сообщает Politico.

По данным издания, глава аппарата Белого дома Джон Келли получил письмо с докладами членов конгресса США из Демократической партии с просьбой проверить доклады о работе Болтона с «русской женщиной, которая в прошлом месяце была арестована».

Как говорится в письме, Болтон «работал напрямую с гражданкой России, которую сейчас прокуратура обвиняет во внедрении (в Национальную стрелковую ассоциацию) и шпионаже против США в течение долгих лет». В связи с этим, конгрессмены Элайджа Каммингс и Стивен Линч просят проверить деятельность Джона Болтона. Конгрессмены в своем письме просят дать ответ до 4 сентября.

Также сообщается, что Джон Болтон был запечатлен на видео в 2013 году на круглом столе, посвященном обсуждению прав на ношение и применение стрелкового оружия, который был якобы организован Марией Бутиной.

Напомним, 17 августа задержанная в США гражданка России Мария Бутина была переведена в тюрьму в Александрии, штат Вирджиния. При этом Бутину переводили безо всякого предупреждения, отобрав у нее все личные вещи, включая предметы гигиены.

Этапировали гражданку России в кандалах. После прибытия Бутиной в новую тюрьму ее посетили сотрудники российского посольства, которые впоследствии отметили тяжелые условия содержания гражданки России.

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