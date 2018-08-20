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Флаги ООН по всему миру приспустят в знак траура по Кофи Аннану

Политика

Кофи Аннан скончался 18 августа в возрасте 80 лет

Нью-Йорк, США, 20 августа 2018, 23:43 — REGNUM  Флаги во всех миссиях Организации Объединённых Наций будут приспущены в знак траура по кончине бывшего генерального секретаря Кофи Аннана. Об этом сообщил 20 августа официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, флаги будут приспущены в течение трёх дней, в представительствах ООН по всему миру также будут открыты книги соболезнований.

22 августа в холле здания Генассамблеи ООН состоится траурная церемония, в которой примет участие действующий генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, 7-й генеральный секретарь ООН (с 1997 по 2006 годы) Кофи Аннан скончался 18 августа в одном из госпиталей в Швейцарии в возрасте 80 лет.

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Кончины крупных политиков
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