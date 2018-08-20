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В Башкирии и под Оренбургом свыше пяти тыс. военных подняты по тревоге

Политика

Мотострелки, танкисты, артиллеристы, ракетчики и саперы Центрального военного округа затронуты внезапной проверкой боеготовности войск

Уфа, 20 августа 2018, 23:05 — REGNUM  Более пяти тысяч военных подняты по учебной тревоге под В Оренбургской области и в Башкирии по тревоге подняты свыше пяти тыс. военнослужащих Центрального военного округа, сообщает 20 августа пресс-служба Минобороны России.

Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск Центрального округа.

«Более четырёх тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области и около полутора тысяч военнослужащих инженерной бригады Центрального военного округа в Башкирии подняли по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск (сил) военного округа», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в России по приказу Верховного Главнокомандующего стартовала масштабная проверка боеготовности войсковых соединений перед началом крупнейших военных учений под названием «Восток-2018».

Министерство обороны России подчеркивает, что военные атташе иностранных государств проинформированы о начале внезапной проверки войск Вооруженных сил РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ сообщило иностранным атташе о внезапной проверке ЦВО и ВВО

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Военные учения
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