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Украинский прокурор мечтает выкрасть Януковича из России

Политика

Киевские власти хотя сделать из Януковича второго Эйхмана?

Киев, 20 августа 2018, 23:11 — REGNUM  Правоохранительные органы Украины должны сделать все возможное для исполнения приговора, назначенного бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, заявил обвинитель по делу Януковича Руслан Кравченко 20 августа в эфире телеканала «Громадське».

Прокурор не исключает возможности:

«Создать подразделение вроде «Моссада», например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину»

Напомним, как и предполагали адвокаты экс-президента, обвинение требует признать Януковича государственным изменником и дать ему пятнадцать лет тюрьмы.

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Дело Януковича
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