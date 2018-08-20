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Пашинян призывает инвестировать в Армению, заниматься бизнесом в Армении

Политика

Ссылаясь на данные, опубликованные сегодня, 20 августа, Национальной статистической службой (НСС), премьер-министр отметил, что в июле в Армении был зарегистрирован двузначный показатель экономической активности

Пашинян призывает инвестировать в Армению, заниматься бизнесом в Армении

Ереван, 20 августа 2018, 20:52 — REGNUM  Показатель экономической активности в Армении непрерывно растет. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

Ссылаясь на данные, опубликованные сегодня, 20 августа, Национальной статистической службой (НСС), премьер-министр отметил, что в июле в Армении был зарегистрирован двузначный показатель экономической активности — 11,1%, на фоне также высокого в июне — 9,6%.

«Показатель экономической активности за семь месяцев 2018 года также вырос, достигнув 9,3% на фоне 8,9% в июне. Как я сказал 17 августа, изменение структуры экономического роста является одним из наших политических приоритетов. Нам нужен такой экономический рост, каждый процент которого люди будут ощущать на себе. Но важно, что правительство в этом смысле проводит взвешенную и осмотрительную политику во избежание экономических потрясений. Я рад, что эта политика дает конкретные результаты, — написал премьер и призвал: — Инвестируйте в Армению, занимайтесь бизнесом в Армении! Это страна, где можно работать, зарабатывать и развиваться в законном и равном поле».

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Экономика Армении
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