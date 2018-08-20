Политолог назвал главных «мухоморов» украинской политики

Киев, , 21:01 — REGNUM Социологические опросы на Украине все менее объективны и все больше превращаются в инструменты политической борьбы, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что социологи манипулируют данными в рамках статистической погрешности, приписывая их тому или иному кандидату в президенты:

«Вот свежая история: опережающий рост Ляшко на 3,2% (совпавший с оголением торса, страшно себе представить, что будет с рейтингами, если Олег пойдет дальше … Даже Порошенко добавил 1,5%, и что-то странное случилось с Зеленским», — рассказал Бортник.

Политолог также заявил, что премьер-министры Украины — Владимир Гройсман и его предшественник Арсений Яценюк, а также генеральный прокурор Юрий Луценко имеют антирейтинги на уровне 90% и являются главными «мухоморами» украинской политики.

Напомним, 17 августа о манипулятивном характере социологических опросов заявила политический эксперт Александра Решметдилова. Она призвала относиться к украинской социологии «холодно и трезво».

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