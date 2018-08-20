Украинская оппозиция предрекает отставку Порошенко

Киев, , 20:37 — REGNUM Правительство Украины будет вынуждено уйти в отставку, в случае очередного повышения цен на газ для населения по требованию Международного валютного фонда. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

По его словам, отставкой правительства власти хотят уйти от ответственности за провалы в экономике, безработицу, рост тарифов и цен.

«Никто — ни президент, ни премьер, ни профильные министры, ни руководство коалиции — не захочет брать на себя весь негатив от очередного повышения тарифов… Если кабмин примет условия МВФ об очередном повышении цены на газ, то уже осенью может быть новое правительство. За первое полугодие 2018-го «дыра» в бюджете — 14,9 млрд грн. К концу года она может увеличиться до 40 млрд грн. Уже были первые задержки по выплатам пенсий, сорвано финансирование здравоохранения, образования и социальной сферы», — сообщил Вилкул.

Депутат отметил, что ради очередного транша Киев готов поднять тарифы на газ, сократить финансирование соцсферы и внедрить рынок земли.

«Вместо того чтобы поддержать промышленность, как этого требуем мы, власть хочет заткнуть «дыру», взяв очередной кредит МВФ. Ради этого она готова пойти на повышение тарифов, сокращение финансирования соцсферы, рассматривает вопрос продажи земли. Когда осенью люди увидят в платежках колоссальные суммы, которые надо будет заплатить, традиционными лозунгами про врагов власть уже не отделается», — прогнозирует Вилкул.

Он также прогнозирует проигрыш действующей власти на предстоящих выборах из-за коррумпированности и неспособности проводить экономические реформы.

«Но проблема в том, что у этой власти просто нет эффективных управленцев. Максимум на что они пойдут ради успокоения людей — пиар с заменой одних чиновников на других. Таких же неэффективных и коррумпированных. И это не спасет нынешнюю власть от поражения на следующих выборах весной и осенью следующего года», — подытожил Вилкул.

В свою очередь компания «Киевтеплоэнерго» обещает не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения в связи с закупкой газа у частного поставщика. Об этом сообщает украинское издание УНН со ссылкой на информацию «Киевтеплоэнерго».

"Киевтеплоэнерго» совместно с Киевской городской государственной администрацией сделало все возможное, чтобы ситуация с газом не повлияла на тарифы для населения (физических лиц) и они остались максимально комфортными для потребителей. Для юридических лиц ожидается подача в НКРЭКУ документов на пересмотр тарифов на производство тепловой и электрической энергии в соответствии с рыночной ценой газа», — сообщили агентству в компании.

Как сообщалось, ранее депутат Вилкул призвал правительство снизить тарифы на газ. По его словам, «себестоимость газа украинской добычи — до 2 тыс. грн. за тысячу кубометров, а продают его людям уже почти по 7 тыс. грн., а хотят поднять до 11 тыс. грн.».