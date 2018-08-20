Глава парламента Армении обеспокоен речью премьер-министра

Ереван, , 20:24 — REGNUM После митинга 17 августа, где премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости конституционных изменения с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборах, сегодня, 20 августа, с заявлением выступил спикер парламента Армении Ара Баблоян.

Член бывшей правящей Республиканской партии Армении, которая всё ещё сохраняется простое большинство в парламенте, Ара Баблоян считает, что премьер Пашинян, заявляя о необходимости конституционных изменений, применяет давление и принуждение по отношению к законодательному органу. Кроме того, в заявлении глава армянского парламента выражает беспокойство, что в Армении инакомыслящим угрожают Службой национальной безопасности, кроме того, под давлением находится судебная система.

В связи с этим спикер парламента планирует встретиться с президентом, премьер-министром, защитником прав человека, представителями Высшего судебного совета и международных дипломатических миссий для обсуждения создавшейся ситуации.

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«Общественно-политическая жизнь, конституционно-правовые отношения органов государственной власти и общественная солидарность находятся под угрозой. Я наблюдаю опасные тенденции по разделению общества на противоборствующие группы сторонников революции и контрреволюции с проявлением нетерпимости», — заявил Баблоян.

По словам спикера парламента, угрозы в адрес судей, а также возможность привлечения Службы национальной безопасности для устрашения инакомыслящих не только являются давлением по отношению к судебной власти, но и любому человеку с противоположной официальной точкой зрения.

«Вместе с тем в речи премьер-министра на митинге прозвучали опасные для конституционного порядка и государственных устоев сигналы, которые напрямую противоречат принятым Арменией международным обязательствам по строительству правового и демократического государства».

Он отметил, что призыв к судьям «одуматься» является прямой угрозой независимости судебной власти, вмешательством в судебные следствия и решения.

По словам Баблояна, под тезисом о «переходном правосудии» содержится противоправный намек на придание обратной силы законам.

«Возможное проведение конституционных изменений в Национальном собрании главой исполнительной власти под угрозой достичь цели любой ценой является прямым давлением по отношению к законодательной власти», — отмечает Баблоян.

«И это при том, что не были исчерпаны возможности для проведения обсуждений и принятия решения в самом парламенте», — говорится в заявлении спикера парламента.

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