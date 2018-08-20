Интрига в Екатеринбурге: снимут ли «Партию пенсионеров» с выборов?

Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM В Москве президиум центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС) отменил решение свердловского отделения партии от 28 июня, на котором было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

«В соответствии с пунктом 3 ч. 2 ст. 23 Устава партии, президиум Центрального совета Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» постановил отменить решения общего собрания регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области от 28.06.2018 года», — уточнили в пресс-службе РППС.

В ходе заседания было установлено, что из 860 зарегистрированных в Свердловской области членов РППС на заседании 28 июня фактически принимали участие 17 человек. Таким образом, решение о назначении председателем свердловского отделения РППС депутата регионального Заксобрания Евгения Зяблицева и выдвижение кандидатов от партии на выборы в гордуму Екатеринбурга отменены.

Отметим, что от Российской партии пенсионеров за справедливость на выборы в гордуму Екатеринбурга выдвинуто 75 кандидатов по спискам и одномандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее снять список партии РППС с выборов в гордуму Екатеринбурга пытались представители свердловского отделения ЛДПР. Они обратились с иском в суд, так как считали, что кандидаты от РППС были выдвинуты с нарушениями. Однако суд отклонил иск.

Напомним, что выборы депутатов в представительный орган власти Екатеринбурга состоятся в единый день голосования — 9 сентября.

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