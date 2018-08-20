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В Узбекистане планируют принять закон о статусе Ташкента

Политика

Проект закона необходимо разработать до 1 декабря

Ташкент, 20 августа 2018, 20:30 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству Узбекистана разработать законопроект о статусе Ташкента, сообщает 20 августа издание Kun.uz.

Проект закона необходимо разработать и внести на рассмотрение в законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана до 1 декабря. Проект документа поручено разработать с учетом международного опыта.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе хокимият (администрация) Ташкента начала переезжать в новое здание, в котором находится государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана. Сотрудники комитета переедут в здание хокимията.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Ташкента переедет в новое здание

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Политическая жизнь Узбекистана
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