Киев, , 20:51 — REGNUM В течение XX века Украина пять раз провозглашала независимость и теряла её, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Украина вновь может оказаться под пятой России, и эта проблема не только Украины, но и всей Европы, считает Ющенко.

«Ныне в Европе 7 конфликтов, 6 из которых на востоке Европы… постоянной стороной конфликта является Россия, к тому же она выступает оккупантом и агрессором! Вопрос конфликта на востоке Украины или в Крыму — это вопрос не только украинцев. Он касается поляков, чехов и других… Речь идет не о земле, а о пространстве, которое называется «русский мир», — заявил Ющенко.

Напомним, недавно Виктор Ющенко заявил в интервью журналистам, что очень страдает из-за того, что окружающие не считают пчеловодство украинской сакральной духовной темой.

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