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В Госдуме пройдут слушания по пенсионному законодательству

Политика

Инициатива правительства РФ вызвала широкий резонанс

В Госдуме пройдут слушания по пенсионному законодательству
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума России

Москва, 21 августа 2018, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 21 августа, в Госдуме под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина состоятся парламентско-общественные слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства, сообщает ИА REGNUM.

Обсуждение в таком формате пройдет в Госдуме впервые. Учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение расширить формат мероприятия и провести парламентско-общественные слушания, пояснил Володин.

Более половины участников слушаний — члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов. Также в мероприятии примут участие депутаты Госдумы, представители правительства и Счетной палаты.

Основной темой дискуссии станет обсуждение вопросов совершенствования пенсионной системы, повышения уровня жизни пенсионеров. Для всестороннего обсуждения правительственного законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве перед вторым чтением срок предоставления поправок был продлен более чем на месяц — с 18 августа до 24 сентября.

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Ранее, 15 августа, спикер Госдумы провел рабочее совещание по подготовке парламентско-общественных слушаний, где он обратил внимание на нынешний размер пенсий.

«Размер сегодняшних пенсий никого не устраивает. Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему — вот цель проведения слушаний», — сказал Володин, отметив, что без совершенствования пенсионной системы в перспективе ожидаются большие проблемы в этой сфере.

Трансляцию слушаний можно будет посмотреть на сайте Государственной думы, а также в официальных аккаунтах нижней палаты парламента в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по труду и социальной политике ждет до 24 сентября поправки к законопроекту о пенсионной системе.

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Пенсионная реформа
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